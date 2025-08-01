Інтерфакс-Україна
Події
08:20 01.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 160 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 пʼятниці.

"Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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