Інтерфакс-Україна
Події
06:59 01.08.2025

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запорізький район зросла до трьох — Федоров

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Унаслідок нічної атаки на Запорізький район поранень зазнали ще дві жінки віком 36 та 77 років, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"36-річна та 77-річна жінки поранені: збільшилась кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район. Одна жінка поранена у Веселянці, інша — у Малокатеринівці. Їм надана вся необхідна медична допомога", — написав Федоров.

Як повідомлялося раніше, Федоров зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинув один мирний житель, ще один зазнав поранень: "У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога".

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/23162

Теги: #запорізька #жертви #атака

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