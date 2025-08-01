Сенатори США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на понад $50 млрд - ЗМІ

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, який передбачає надання понад $50 млрд допомоги Україні протягом двох наступних років, повідомляє The Hill.

"Документ внесли сенатори Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир) і Ліза Мурковскі (республіканка, Аляска). Законопроєкт передбачає $30 млрд прямої військової допомоги до 2027 року, а також $3 млрд зовнішнього військового фінансування упродовж двох фінансових років", - зазначено в повідомленні.

Крім того, закон розширює повноваження президента США на скорочення озброєнь зі $100 млн до $6 млрд щорічно для постачання зброї Україні зі складів Пентагону. Значна частина коштів також призначена на розвиток оборонного виробництва у США.

Серед інших положень — використання прибутку від заморожених російських активів, передача вилученої незаконної зброї, а також фінансування ініціативи з виробництва безпілотників спільно з Україною і Тайванем. Документ передбачає $600 млн на підтримку українських правоохоронних органів і антикорупційних програм, а також $50 млн на переслідування воєнних злочинів.

"Цей двопартійний законопроект є перемогою для Америки. Він підтримує нашу оборонно-промислову базу, американських виробників і робітників — і все це при тому, що американські військові вчаться на українських інноваціях на полі бою", — зазначила Шахін.

Мурковскі підкреслила, що документ підтверджує "відданість суверенітету України та національним інтересам Америки".

Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5430876-shaheen-murkowski-ukraine-aid/