Інтерфакс-Україна
Події
02:06 01.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 124 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах",- інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27280

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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