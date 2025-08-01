Інтерфакс-Україна
Події
00:59 01.08.2025

Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

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Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з РФ, повідомляє видання Reuters із посиланням на обізнані джерела.

"Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, залишається найбільшим покупцем російської морської нафти. Однак чотири державні компанії — Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL) — не шукали нових партій російської нафти протягом останнього тижня, розповіли агентству чотири джерела, знайомі з закупівельними планами", - інформує видання.

Замість цього держкомпанії звернулися до спотового ринку, обираючи переважно близькосхідні та африканські сорти нафти, зокрема Murban із Абу-Дабі та сировину із Західної Африки.

При цьому джерела зазначають, що приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy залишаються головними покупцями російської нафти в країні. Водночас держпідприємства контролюють понад 60% від загального обсягу нафтопереробних потужностей Індії — близько 5,2 млн барелів на добу.

Як повідомлялося, речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу для журналістів раніше зазначала наступне: "Отже, через 50 днів, як чітко зазначив президент, якщо не буде угоди про припинення вогню або мирної угоди протягом цього часу, якщо Росія відмовиться на законних підставах погодитися на припинення вогню, тоді вони зіткнуться з дуже високими митами, а також зіткнуться з вторинними санкціями. Отже, країни, які купують нафту в Росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці".

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indian-state-refiners-pause-russian-oil-purchases-sources-say-2025-07-31/

Теги: #рф #закупівля #індія #нафта

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