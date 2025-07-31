Інтерфакс-Україна
Події
23:31 31.07.2025

МЗС України відреагувало на повідомлення про підтримку Нікарагуа окупаційної політики РФ

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Міністерство закордонних справ України заявило, що звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації щодо послання керівництва Республіки Нікарагуа російському президентові з підтримкою та визнанням тимчасово окупованих територій України як частини Російської Федерації.

У МЗС підкреслили, що в разі підтвердження цієї інформації дії Нікарагуа розцінюватимуться як порушення міжнародного права.

"У разі підтвердження цієї інформації Україна розцінюватиме такі дії як грубе порушення міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та міжнародних зобов’язань Нікарагуа, залишатиме за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентому рівню недружних дій", — йдеться в заяві пресслужби МЗС, оприлюдненій на офіційному сайті відомства.

У міністерстві нагадали, що будь-яке визнання окупації суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії" та резолюції ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року.

"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невідʼємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", - зазначено у повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

МЗС нагадало, що у 2020 році Україна вже вводила секторальні санкції проти Нікарагуа через відкриття почесного консульства в окупованому Сімферополі.

Українська сторона закликала владу Нікарагуа "негайно офіційно спростувати повідомлення засобів масової інформації, якщо вони не відповідають дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками".

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-povidomlen-pro-nedruzhni-diyi-nikaragua

Теги: #реакція #нікарагуа #мзс

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