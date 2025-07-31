Інтерфакс-Україна
Події
23:00 31.07.2025

Україна ініціювала екстренне засідання Радбезу ООН через атаку РФ - Сибіга

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Україна ініціювала екстренне засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Екстренне засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну.

"Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню", - додав він.

За словами міністра, завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН "стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції."

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1950988230985396562?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #радбез #оон #засідання

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