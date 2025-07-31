Інтерфакс-Україна
Події
22:28 31.07.2025

АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів ТОВ "БаДМ" та спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" на 4,8 млрд грн за порушення антиконкурентного законодавства.

Як повідомляє АМКУ за результатами засідання у четвер, "БаДМ" оштрафовано на більш ніж 2,374 млрд грн, "Оптіма-Фарм, ЛТД" - на більш ніж 2,432 млрд грн.

Штрафи накладено за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які полягають у одночасному або з інтервалом у декілька днів встановленні протягом березня 2020 – грудня 2023 років однакових та/або подібних цін реалізації лікарських засобів, зокрема, Спазмалгон, Евказолін аква та інші за відсутності чітких та прозорих механізмів ціноутворення, при тому, що аналіз ситуації на ринку оптової реалізації лікарських засобів спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій, які призвели до обмеження конкуренції на ринку оптової реалізації лікарських засобів.

Теги: #київ #штраф #амку

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