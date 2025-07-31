Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб - КМВА

Станом на вечір четверга підтверджено загибель 16 осіб унаслідок атаки на Київ, ще 159 людей отримали поранення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм-каналі.

"Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 — 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", — зазначив очільник КМВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1573