Інтерфакс-Україна
Події
21:57 31.07.2025

Кількість загиблих у Києві зросла до 16 осіб - КМВА

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Станом на вечір четверга підтверджено загибель 16 осіб унаслідок атаки на Київ, ще 159 людей отримали поранення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм-каналі.

"Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 — 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", — зазначив очільник КМВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1573

Теги: #київ #загиблі #атака

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