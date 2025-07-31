Посол Данії відвідав місце російського удару в Києві – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Надзвичайний і повноважний посол Королівства Данія в Україні Оле Міккельсен відвідав в четвер одне з місць ліквідації наслідків російського удару в Києві, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Пан посол на власні очі побачив наслідки комбінованого обстрілу столиці та роботу підрозділів ДСНС, які проводили пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Міккельсен висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагічними подіями, що сталися в ніч на 31 липня проти цивільного населення України. Посол акцентував на тому, що весь цивілізований світ має знати, що відбувається сьогодні в Києві — столиці європейської держави, яка знаходиться лише в двох годинах льоту від Копенгагена.

Міккельсен запевнив у подальшій підтримці України з боку Королівства Данія та наголосив, що його країна стоїть і буде стояти поруч з українським народом у цей складний час.

В свою чергу, очільник ДСНС Андрій Даник подякував Данії за тривалу та послідовну допомогу.

Раніше повідомлялось, про 15 загиблих, серед них – дві дитини, та 145 постраждалих, серед яких – 14 дітей, у Києві внаслідок масованої повітряної атаки армії РФ по Києву в ніч на четвер, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Пошуково-рятувальні роботи тривають.