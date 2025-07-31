Інтерфакс-Україна
Події
18:30 31.07.2025

Трамп хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня

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Трамп хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб угода про припинення війни Росії в Україні була укладена до 8 серпня, заявили Сполучені Штати в Раді Безпеки ООН у четвер, повідомляє Reuters.

"І Росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі, виступаючи перед 15 членами Ради Безпеки.

Теги: #війна #трамп #угода

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