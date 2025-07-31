Інтерфакс-Україна
Події
17:40 31.07.2025

"Укрзалізниця" у I пів.-2025 збільшила пасажиропотік на 1,2% – гендиректор

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"Укрзалізниця" у I пів.-2025 збільшила пасажиропотік на 1,2% – гендиректор

Монопольний залізничний оператор АТ "Укрзалізниця" у першому півріччі 2025 року збільшив пасажиропотік на 1,2% – до 13,52 млн, що на 23% більше за показник січня-червня 2024 року, повідомив генеральний директор компанії Олександр Перцовський у Facebook.

"Попри все продовжується оновлення рухомого складу: від початку року стали в рейси 36 нових вагонів українського виробництва, це зараз на піку перевезень, коли попит шалений, дуже у пригоді! Законтрактовано ще 100 нових пасажирських вагонів", – написав він.

Серед інших досягнень в цьому напрямку гендиректор назвав покращення показника вчасності руху поїздів у внутрішньому сполученні до 95% з 92% у такому самому періоді 2024 року, а також збільшення у 7 разів зручних подорожей для військовослужбовців та членів їхніх родин у відрядженнях чи на відпочинку – до 140 тис.

Перцовський також повідомив, що завершується будівництво євроколії Чоп–Ужгород та готується запуск поїздів та електрифікація цієї ділянки.

За його словами, збудовано 44,9 км нових колій та відремонтовано капітальним ремонтом 101,8 км колій, а середній ремонт – 389,2 км колій, а "УЗ" на власному виробництві вперше освоїла ремонт локомотивів серії ТЕП70 оптимальних для пасажирського руху.

Теги: #укрзалізниця #пасажири #перцовський

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