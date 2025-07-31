В Києві 1 серпня оголошене Днем жалоби – мер

Фото: https://kyiv.klichko.org/

День жалоби оголошений в Києві у п'ятницю, 1 серпня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Він проінформував, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у четвер, 31 липня, загинуло 11 людей, 93 постраждали. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.