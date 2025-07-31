Інтерфакс-Україна
Події
15:24 31.07.2025

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

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Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, а також виплати воїнам та рідним полеглих героїв.

Про це президент повідомив у своєму зверненні у четвер.

"І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - сказав Зеленський.

Окрім того, разом із військовим командуванням було погоджено рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для військових, "щоб у серпні це запрацювало".

Теги: #фінансування #бюджет #закон #зеленський #сили_оборони

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