Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП, його текст буде опублікований.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави", - сказав Зеленський у зверненні у четвер.

За його словами, цей закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх втручань, зокрема, завдяки регулярним перевіркам на детекторі брехні для усіх працівників органів правопорядку, які мають доступ до держтаємниці або мають родичів у РФ.

"Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до громадської думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів", - наголосив президент.

Крім того, урядовці невідкладно поінформують партнерів України про цей закон.