Інтерфакс-Україна
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14:47 31.07.2025

Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

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Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

Верховна Рада гарантувала військовослужбовцям- контрактникам віком від 18 до 25 років навчання у закладах вищої освіти без відриву від служби.

За відповідний законопроєкт №13235 про внесення змін до деяких законів щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період проголосувало в цілому 292 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Закон надає право військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби. Закон також передбачає право таким особам на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти.

Теги: #військовослужбовці #навчання #контракт #верховная_рада

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