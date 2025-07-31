Інтерфакс-Україна
Події
14:34 31.07.2025

Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

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Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко та міністр оборони Денис Шмигаль вітають прийняття Верховною Радою змін до державного бюджету на 2025 рік, якими збільшено видатки на оборону.

"Ухвалені зміни до закону про держбюджет - це додаткові 412 млрд грн на нашу безпеку та грошове забезпечення військових. Це відповідь на нову реальність війни з масштабуванням російських ударів по наших містах і селах", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Шмигаль подякував народним депутатам за ухвалення змін до держбюджету, зазначивши, що це рішення забезпечить вчасні виплати для військовослужбовців.

"115 млрд грн з цієї суми – це вчасне й стабільне грошове забезпечення Сил оборони. 216 млрд грн – кошти на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки й дронів; решта – на інші невідкладні потреби війська", – написав він в телеграм-каналі.

Як вказала Свириденко, пріоритети залишаються чіткими: зброя, дрони, боєприпаси, виплати військовим та рідним воїнів.

"Будемо й надалі нарощувати власне виробництво зброї, контракти мають бути виконані в повному обсязі. Спрямовуємо на це як внутрішнє фінансування, так і кошти від партнерів", – завірила вона.

Теги: #держбюджет #верховна_рада #зміни #свириденко #шмигаль

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