Інтерфакс-Україна
Події
14:08 31.07.2025

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

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"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence, повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників – 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові – Escadrone, TAF Drones, Vyriy Drone, "ВНА Трейд", "Генерал Черешня" та "Гриф"", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у четвер.

Повідомляється, що у пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.

"На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ – свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ – для пілотного етапу Міністерство оборони виділило агенції на закупівлю дронів 1 млрд грн. Увесь супровід процесу – від підписання контрактів до організації логістики та оплати – забезпечує АОЗ.

Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений – військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів.

Коротка інструкція для військових щодо роботи в DOT-Chain Defence – на сайті АОЗ.

Теги: #міноборони #дрони #аоз #виробництво #dot_chain_defence

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