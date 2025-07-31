Кількість постраждалих в Києві зросла до 124 людей – КМВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

За оновленими даними, в Києві зросла кількість постраждалих в результаті обстрілу, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", - вказується у повідомленні.

Раніше ДСНС повідомило про вісім загиблих і 64 постраждалих. Загинула одна дитина, серед постраждалих - 10 дітей.