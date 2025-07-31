Інтерфакс-Україна
Події
12:21 31.07.2025

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

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Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб
Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до восьми осіб, з-під завалів знищеного російською ракетою під'їзду будинку в Святошинському районі витягли тіло загиблого, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"З-під завалів знищеного російською ракетою під’їзду будинку в Святошинському районі витягли загиблого. Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву – 8", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялось, серед загиблих – шестирічний хлопчик, постраждало 82 людини, у тому числі щонайменше 10 дітей.

 

Теги: #київ #загиблі

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