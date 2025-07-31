ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

Через нічну атаку РФ по столиці 464 родини в семи багатоповерхівках у Києві залишились без електропостачання, повідомила група "ДТЕК" у четвер.

Також пошкоджена трансформаторна підстанція.

"Енергетики працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути всім світло", - зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, в ніч на четвер росіяни випустили по Україні більш ніж 300 дронів і 8 ракет, основною ціллю масованого обстрілу був Київ.