Інтерфакс-Україна
Події
10:38 31.07.2025

ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

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ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

Через нічну атаку РФ по столиці 464 родини в семи багатоповерхівках у Києві залишились без електропостачання, повідомила група "ДТЕК" у четвер.

Також пошкоджена трансформаторна підстанція.

"Енергетики працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути всім світло", - зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, в ніч на четвер росіяни випустили по Україні більш ніж 300 дронів і 8 ракет, основною ціллю масованого обстрілу був Київ.

Теги: #київ #дтек #електропостачання

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