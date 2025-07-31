Інтерфакс-Україна
Події
09:29 31.07.2025

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни по Україні, основна ціль - Київ

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Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни по Україні, основна ціль - Київ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни по Україні в ніч на четвер, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу", - написав він у телеграм.

У Києві є численні пошкодження житлової інфраструктури.

"В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - зазначив голова держави.

Зеленський наголосив, що партнери мають всі інструменти, щоб змусити росіян розпочати справжні мирні переговори.

"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - заявив президент.

Теги: #атака_рф #ракети #бпла

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