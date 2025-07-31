Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни по Україні, основна ціль - Київ
Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни по Україні в ніч на четвер, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу", - написав він у телеграм.
У Києві є численні пошкодження житлової інфраструктури.
"В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - зазначив голова держави.
Зеленський наголосив, що партнери мають всі інструменти, щоб змусити росіян розпочати справжні мирні переговори.
"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - заявив президент.