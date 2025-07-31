Інтерфакс-Україна
Події
10:16 31.07.2025

США санкціонували понад 50 осіб та організацій, пов'язаних із тіньовим флотом Ірану

1 хв читати

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало понад 50 осіб та організацій, а також понад 50 суден, які були залучені до транспортування російської нафти, а також торгівлі зброєю між Росією та Іраном, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"30 липня 2025 року, в рамках найбільшої операції, пов'язаної з Іраном, з 2018 року, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало понад 50 осіб та організацій, а також понад 50 суден, які входять до величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані (Хоссейном)", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Він пояснив, що Хоссейн - син Алі Шамхані, одного з головних політичних радників Верховного лідера Ірану.

"Санкції проти танкерного флоту Ірану - це дуже добре і впливає на росію, оскільки цей танкерний флот також допомагає транспортувати російську нафту", - наголосив керівник ОП.

Повний список підсанкційних осіб і організацій розміщено на сайті OFAC. 

 

Теги: #іран #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 31.07.2025
Трамп різко відреагував на погрози Медведєва в соцмережах

Трамп різко відреагував на погрози Медведєва в соцмережах

01:12 31.07.2025
Атака на Київ - це відповідь Путіна на дедлайн Трампа - Моббс

Атака на Київ - це відповідь Путіна на дедлайн Трампа - Моббс

23:44 30.07.2025
Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

21:33 30.07.2025
Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

21:18 30.07.2025
ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

08:52 30.07.2025
Нові санкції проти РФ знищать будь-який російський наратив – Єрмак

Нові санкції проти РФ знищать будь-який російський наратив – Єрмак

16:23 29.07.2025
Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

13:14 29.07.2025
У Кремлі взяли до відома останні заяви Трампа щодо припинення вогню в Україні

У Кремлі взяли до відома останні заяви Трампа щодо припинення вогню в Україні

17:17 28.07.2025
Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

20:16 25.07.2025
Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній

Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

У Пензі атаковано радіозавод з виробництва сучасних військових засобів зв’язку

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати росактиви, а не просто заморожувати їх

Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду директора БЕБ

В Києві проходить акція в підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА