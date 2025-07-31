США санкціонували понад 50 осіб та організацій, пов'язаних із тіньовим флотом Ірану

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало понад 50 осіб та організацій, а також понад 50 суден, які були залучені до транспортування російської нафти, а також торгівлі зброєю між Росією та Іраном, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"30 липня 2025 року, в рамках найбільшої операції, пов'язаної з Іраном, з 2018 року, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало понад 50 осіб та організацій, а також понад 50 суден, які входять до величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані (Хоссейном)", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Він пояснив, що Хоссейн - син Алі Шамхані, одного з головних політичних радників Верховного лідера Ірану.

"Санкції проти танкерного флоту Ірану - це дуже добре і впливає на росію, оскільки цей танкерний флот також допомагає транспортувати російську нафту", - наголосив керівник ОП.

Повний список підсанкційних осіб і організацій розміщено на сайті OFAC.