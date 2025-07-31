Інтерфакс-Україна
Події
09:57 31.07.2025

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

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Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

В Україні в результаті ворожої атаки зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна з них у житловий будинок в Києві) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається у телеграм, у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет):

  •  309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
  •  8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл., рф.

Основний напрямок удару – столиця України, м.Київ.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  •  288 ударних БпЛА;
  •  3 крилаті ракети Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атаки_рф #влучання

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