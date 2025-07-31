Інтерфакс-Україна
Події
08:35 31.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 193 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 193 бойові зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 193 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

" Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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