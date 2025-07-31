Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

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Втрати окупантів впродовж доби склали 1070 одиниць живої сили та 87 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.30 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, одну бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, один засіб ППО, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 209 БпЛА оперативно-тактичного рівня.