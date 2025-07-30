Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку" схвалив Кабінет міністрів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Проєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо: відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для забезпечення належного контролю за обігом", – написав він.

Документом також передбачається, зокрема, встановлення відповідальності за зберігання суб’єктами господарювання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку, можливвість приведення у відповідність лімітів обсягів реалізації пального та спирту етилового в системі електронного адміністрування, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, до фактичних обсягів вказаних товарів на акцизному складі.

Окрім того, встановлюється відповідальність за фактом виявлення невідповідності фактичних обсягів пального або спирту етилового даним системи електронного адміністрування обсягів їх реалізації при відсутності відповідного документального підтвердження.