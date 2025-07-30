Інтерфакс-Україна
Події
17:48 30.07.2025

Перспектива позовів через верифікацію купівлі залізничних квитків у "Дія.Підпис" наразі неясна, вирішити проблему може АМКУ – юрист

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Громадяни, незадоволені запровадженою "Укрзалізницею" верифікацією через "Дія.Підпис" при купівлі залізничних квитків, можуть подавати в суд, скаржачись на порушення їх прав, хоча наразі перспектива таких позовів незрозуміла, на проблему дискримінації при купівлі квитків має реагувати Анатимонопольний комітет, вважає старший юрист практики вирішення судових спорів юридичної компанії Reliance Ігор Бондаренко.

"Верифікація при купівлі квитків зазнає критики з боку користувачів послуг залізничних перевезень, потенційно можуть виникати порушення прав громадян, зокрема на свободу пересування, добровільність обробки даних тощо. В будь-якому разі, якщо особа вважає, що її права є порушеними вона має право звернутися до суду з позовом про їх відновлення. Але про перспективи такого позову говорити передчасно, оскільки відсутня офіційна фіксація таких порушень", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Бондаренко зазначив, що верифікація через "Дія.Підпис" стала обов’язковою при купівлі та поверненні залізничних квитків онлайн на окремі найбільш популярні рейси "Укрзалізниці". На інші рейси верифікація пасажирів не потрібна. Крім того, така верифікація функціонує в тестовому режимі.

"Хоча нововведення викликало широку публічну критику, офіційна інформація про порушення чинного законодавств відсутня", - сказав він.

Бондаренко підкреслив, що наразі чинна нормативна база вже допускає розширення використання цифрової верифікації через застосунок "Дія". Ці можливості врегульовані законі від 26 березня 2025 року "Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги", яким передбачається, можливість здійснення ідентифікації особи (користувача послуг) через цифрові засоби, зокрема "Дія.Підпис".

"Нововведення щодо можливості отримати соціальні послуги в дистанційній формі без відвідування відповідних державних органів особливо актуальні для маломобільних груп населення, мешканців сільських територій, ВПО тощо", - вважає юрист.

Втім Бондаренко звернув увагу, що в ситуації, "коли цифрова верифікація стане єдиним способом доступу до соціальних послуг, це може викликати реакцію АМКУ".

АМКУ може відреагувати у випадках, коли наявні ознаки зловживання монопольним становищем. Зокрема, у випадку, коли "Дія" стане єдиним каналом доступу до державних послуг, АМКУ може розцінити це як обмеження конкуренції серед інших ідентифікаційних платформ.

Крім того, АМКУ має реагувати, якщо наявне непряме виключення частини населення щодо отримання соціальних послуг, які не мають доступу до верифікації особи для можливості подальшого отримання соціальних послуг дистанційно, а також, якщо не виконані вимоги АМКУ щодо альтернативності та забезпечення рівного доступу через кілька каналів, щоб уникнути дискримінації.

"За виявлення таких обставин АМКУ для уникнення монополізації цифрових послуг, перш за все ініціює проведення перевірки на предмет порушення та і надалі надає рекомендації уряду щодо забезпечення альтернативних способів верифікації та вимагає внесення відповідних змін до нормативних актів", - пояснив юрист.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у зв’язку з дефіцитом квитків поширила в тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис", яка працює для міжнародних рейсів, а також для п'яти популярних внутрішніх поїздів. На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси: №105/106 Одеса-Київ; №91/92 Львів-Київ; №29/30 Київ-Ужгород; №12 Львів-Одеса та №27/28 Київ-Чоп. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Теги: #бондаренко #укрзалізниця #діяпідпис #квитки

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