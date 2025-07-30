Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

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Кабінет міністрів України затвердив "Дія.Картку" для здійснення державних виплат, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Також сьогодні уряд затвердив "Дія.Картку". Це змінить систему державних виплат. Запровадження "Дія.Картки" дає державі змогу ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", - написала вона в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в середу.

Свириденко підкреслила, що це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" та "Пакунок школяра", які мають чітке призначення асигнувань.

"Також українці зможуть отримувати виплати на "Дію.Картку" військових облігації, допомогу по безробіттю, підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплати пенсій та грошової допомоги", - розповіла прем'єр.

"Вже скоро не потрібно буде відкривати купу банківських карток під кожну цільову програму допомоги. "Дія.Картка" обʼєднає кілька рахунків для держдопомоги, щоб вам було зручніше отримувати кошти від держави… Наприклад, ви ветеран, у якого дитина йде до першого класу й оформлюєте програми "Ветеранський " і "Пакунок школяра". Гроші надійдуть на "Дія.Картку", але на різні рахунки, щоб кошти витрачалися тільки на цільові потреби — 5 000 на підготовку дитини до школи та 1 500 — на спорт чи реабілітацію", - розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що на "Дія.Картку" можна буде отримувати: усі цільові програми допомоги в "Дії" — "єКнига", "Пакунок школяра", виплату на дитину через "єМалятко" та інші; виплати за військові облігації; допомогу від міжнародних організацій; пенсії та соціальні виплати.

У міністерстві додали, що про запуск "Дія.Картки" буде повідомлено згодом.