Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За таке рішення проголосували одноголосно 19 членів комітету на засіданні у середу.

Комітет розглянув також шість альтернативних законопроектів і відхилив їх.

Онлайн-трансляцію засідання комітету вів на YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялось, парламент розгляне президентський законопроєкт 31 липня.