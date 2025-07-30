15:36 30.07.2025
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП
Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За таке рішення проголосували одноголосно 19 членів комітету на засіданні у середу.
Комітет розглянув також шість альтернативних законопроектів і відхилив їх.
Онлайн-трансляцію засідання комітету вів на YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Як повідомлялось, парламент розгляне президентський законопроєкт 31 липня.