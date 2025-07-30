Інтерфакс-Україна
Події
15:36 30.07.2025

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За таке рішення проголосували одноголосно 19 членів комітету на засіданні у середу.

Комітет розглянув також шість альтернативних законопроектів і відхилив їх.

Онлайн-трансляцію засідання комітету вів на YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялось, парламент розгляне президентський законопроєкт 31 липня.

Теги: #законопроєкт #набу #сап #верховная_рада

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