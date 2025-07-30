Чотири мобільні медичні бригади УЧХ працюють на Черкащині

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Чотири мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) п’ять днів на тиждень виїжджають у віддалені села Черкащини.

Як повідомляє УЧХ у Фейсбуці, з початку року фахівці мобільних бригад УЧХ у Черкаській області 2 551 раз виїжджали додому до маломобільних пацієнтів — тих, хто через вік, хронічні захворювання або інвалідність не може самостійно дістатися до лікаря. Вони надали консультації та медичну допомогу 8 350 людям, серед яких 306 дітей, 1 709 осіб з інвалідністю. 3 777 осіб отримали безкоштовні ліки загальної терапевтичної дії, що не потребують рецепта, для початкового етапу лікування.

Мобільні медичні бригади — це виїзні команди медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу населенню у найбільш постраждалих від війни регіонах, а також у віддалених населених пунктах, де доступ до медичних послуг утруднений або відсутній.

До складу кожної мобільної бригади входять сімейний лікар, медична сестра, водій. Фахівці проводять огляд, консультують пацієнтів, вимірюють артеріальний тиск, рівень цукру та кисню в крові, призначають лікування та безкоштовно надають ліки загальної терапевтичної дії.

Мобільні медичні бригади на Черкащині працюють за підтримки Канадського Червоного Хреста.