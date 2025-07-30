Інтерфакс-Україна
Події
14:55 30.07.2025

Чотири мобільні медичні бригади УЧХ працюють на Черкащині

1 хв читати
Чотири мобільні медичні бригади УЧХ працюють на Черкащині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Чотири мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ)  п’ять днів на тиждень виїжджають у віддалені села Черкащини.

Як повідомляє УЧХ у Фейсбуці, з  початку року фахівці мобільних бригад УЧХ у Черкаській області 2 551 раз виїжджали додому до маломобільних пацієнтів —  тих, хто через вік, хронічні захворювання або інвалідність не може самостійно дістатися до лікаря. Вони надали консультації та медичну допомогу 8 350 людям, серед яких 306 дітей, 1 709 осіб з інвалідністю. 3 777 осіб отримали безкоштовні ліки загальної терапевтичної дії, що не потребують рецепта, для початкового етапу лікування.

Мобільні медичні бригади — це виїзні команди медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу населенню у найбільш постраждалих від війни регіонах, а також у віддалених населених пунктах, де доступ до медичних послуг утруднений або відсутній. 

До складу кожної мобільної бригади входять сімейний лікар, медична сестра, водій. Фахівці проводять огляд, консультують пацієнтів, вимірюють артеріальний тиск, рівень цукру та кисню в крові, призначають лікування та безкоштовно надають ліки загальної терапевтичної дії.

Мобільні медичні бригади на Черкащині працюють за підтримки Канадського Червоного Хреста. 

 

Теги: #мобільні_бригади #тчху #черкащина #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 28.07.2025
УЧХ провів тренінг для  інструкторів проєкту "Сесії в класах безпеки"

УЧХ провів тренінг для  інструкторів проєкту "Сесії в класах безпеки"

11:12 25.07.2025
МЗС та Товариство Червоного Хреста України уклали Меморандум про співпрацю

МЗС та Товариство Червоного Хреста України уклали Меморандум про співпрацю

14:26 24.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

11:04 24.07.2025
УЧХ допомагає евакуювати мешканців прифронтових регіонів

УЧХ допомагає евакуювати мешканців прифронтових регіонів

10:58 23.07.2025
Стартує навчання четвертої групи програми REDpreneurUA

Стартує навчання четвертої групи програми REDpreneurUA

12:15 22.07.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

17:34 21.07.2025
Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

13:42 19.07.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

14:05 18.07.2025
За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

17:48 16.07.2025
УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

ОСТАННЄ

Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

Окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, є постраждалі

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА