Інтерфакс-Україна
Події
15:09 30.07.2025

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та співробітників РТЦК і стрибнув з моста, внаслідок чого загинув.

"Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #розслідування #миколаїв #дбр

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