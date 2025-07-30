Інтерфакс-Україна
Події
14:11 30.07.2025

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

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Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення строку контракту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення зміни до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян". 

Так, законопроектом пропонується доповнити статтю 23 новою частиною, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобовʼязані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом "а" пункту 2 і підпунктом "ж" пункту 3 частини пʼятої статті 26 закону "Про військовий обовʼязок і військову службу" (у зв’язку із закінченням строку контракту; у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану).

Теги: #кабмін #відстрочка #мельничук

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