Інтерфакс-Україна
Події
13:33 30.07.2025

ДБР викрило посадовця ДСНС, який намагався за $19 тис. переправити військовозобов'язаного в Румунію

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ДБР викрило посадовця ДСНС, який намагався за $19 тис. переправити військовозобов'язаного в Румунію

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Нацполіцією та СБУ затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника - колишнього лісника із Закарпаття, які намагались за $19 тис. незаконно переправити в Румунію військовозобов’язаного.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що посадовець ДСНС залучив до незаконної оборудки свого колишнього земляка, який, за попередніми даними, вже мав досвід у незаконному переправленні осіб.

"Рятувальник взяв на себе функцію "перевізника", бо мав службове посвідчення та можливість безперешкодно проїжджати блокпости по всій Україні. Своїх "клієнтів" він маскував під працівників ДСНС і таким чином перевозив їх до кордону", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, одного з мешканців Запоріжжя ділок довіз на власному авто до Яремче, де їх зустрів "провідник" – колишній лісник.

"Чоловіки привезли "клієнта" в готель та надали детальні інструкції щодо незаконного переправлення через кордон, дотримання заходів конспірації, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої легалізації на території країн Європейського Союзу", - уточнюють у відомстві.

Житель Запоріжжя сплатив за послугу $19 тис., які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього їх було затримано.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Теги: #запорізька_область #дснс #затримання #дбр

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