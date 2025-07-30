Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

В четвер, 31 липня, в Україні у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр у середу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 27-32°С, на Луганщині сильна спека 35-36°С; на решті території вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.

У Києві 31 липня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 липня найвища температура вдень була 34,7°С в 2005р., найнижча вночі 9,9°С в 1922р.

У п'ятницю, 1 серпня, в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 27-32°С; на решті території вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.

У Києві 1 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.