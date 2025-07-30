Інтерфакс-Україна
Події
12:30 30.07.2025

Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

1 хв читати
Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

В четвер, 31 липня, в Україні у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр у середу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 27-32°С, на Луганщині сильна спека 35-36°С; на решті території вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.

У Києві 31 липня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 липня найвища температура вдень була 34,7°С в 2005р., найнижча вночі 9,9°С в 1922р.

У п'ятницю, 1 серпня, в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 27-32°С; на решті території вночі 12-17°С, вдень 21-26°С.

У Києві 1 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 29.07.2025
Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

15:20 28.07.2025
Укргідрометцентр: цього тижня на Київщині буде літня мінлива погода, без дощів буде лише 1 серпня

Укргідрометцентр: цього тижня на Київщині буде літня мінлива погода, без дощів буде лише 1 серпня

12:58 28.07.2025
Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

13:03 27.07.2025
Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

13:50 26.07.2025
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

13:03 26.07.2025
В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

15:18 25.07.2025
Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

12:51 25.07.2025
У північно-східних регіонах України в суботу короткочасні дощі, подекуди град, на півдні – сильна спека

У північно-східних регіонах України в суботу короткочасні дощі, подекуди град, на півдні – сильна спека

12:51 23.07.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

12:34 22.07.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

ВАЖЛИВЕ

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

ОСТАННЄ

Голова освітнього комітету Ради Бабак: оплату праці педагогів потрібно підвищувати

Заступника керівника Уманської окружної прокуратури судитимуть за протиправне отримання інвалідності

НКЕК створить робгрупу щодо впровадження та забезпечення функціонування європейського роумінгу RLAH в Україні

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА