На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

Правоохоронці затримали на Волині організаторів схеми ухилення від мобілізації, які пропонували чоловікам призовного віку незаконно виїхати з України до Румунії за $6200, повідомляє спецпрокуратура Західного регіону.

"За матеріалами слідства, двоє мешканців Луцького району створили схему, за якою допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України під час війни. Встановлено, що за $6200 вони обіцяли забезпечити військовозобов'язаним виїзд до Румунії, оминаючи офіційні пункти пропуску", - вказується у повідомленні.

Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців і уникнути мобільних блокпостів, організатори залучали різних водіїв та постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини "клієнтів" мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону.

Затримали переправників у порядку ст. 208 КПК України одразу після того, як вони отримали повну суму готівкою від охочого покинути країну чоловіка. Під час санкціонованих обшуків вилучено авто, готівку, гумові чоботи та інші речові докази.

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили затриманим про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення судом обрано їм запобіжні заходи. Наразі тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.