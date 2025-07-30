Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

Суддя Вільям Трауер у Високому суді Лондона в середу оголосить рішення за поданим ще 2018 року позовом націоналізованого ПриватБанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, а також шести інших компаній.

Згідно із повідомленням на сайті суду, початок оголошення запланований на 12:30 за Києвом.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вирішивши, що його подали проти британських компаній, щоб притягнути до провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, зокрема й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Банк заявляв, що справа стосується "шахрайства в епічних масштабах", прикритого відмиванням грошей в особливо великих розмірах, скоєним проти банку в 2013-2014 роках його колишніми власниками Коломойським і Боголюбовим. У письмових поясненнях адвокат Ендрю Гантер, який представляє ПриватБанк, стверджував, що існує безліч доказів, які підтверджують незаконне привласнення і причетність до нього відповідачів.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкинув звинувачення і ще тоді заявив, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.