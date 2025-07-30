Інтерфакс-Україна
Події
11:15 30.07.2025

Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

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Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

Головні союзники України в Європі мають намір просити десятки мільярдів євро кредитів від Європейського Союзу, щоб спільно закупити зброю для України, а також посилити власну обороноздатність, повідомляє Politico.

"Напередодні вівторка, коли закінчується термін подачі заявок на нову схему кредитів на озброєння в рамках Фонду допомоги Європі в розмірі 150 мільярдів євро, кілька країн ЄС повідомили Politico, що розглядають можливість використання цих грошей для допомоги Україні в захисті від повномасштабного російського вторгнення", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що схема кредитування була запропонована Єврокомісією в березні в рамках ширшої програми ReArm Europe і має на меті стимулювати європейську оборонну промисловість і зменшити десятиліттями існуючу військову залежність блоку від Сполучених Штатів. Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина і Литва офіційно висловили зацікавленість в отриманні кредитів, заявив у вівторок журналістам речник ЄС з питань оборони Томас Регньє.

Інші країни, в тому числі Чехія, Латвія, Болгарія і Греція, заявили, що зроблять це до закінчення крайнього терміну у вівторок опівночі.

Спільно купуючи зброю за цією схемою, країни можуть отримати нижчу ціну, ніж вони могли б отримати, якщо б робили це поодинці, а потім доставити зброю в Україну.

За словами людей, знайомих з планами урядів цих країн, Франція, ймовірно, також звернеться за кредитами, тоді як Німеччина, Швеція і Нідерланди, як очікується, відмовляться від них.

Втім, навіть країни, які не беруть кредити, все одно можуть знизити вартість поставок озброєнь, беручи участь у спільних закупівлях.

Країни також розглядають можливість прямих закупівель зброї в українських компаній, що заохочується програмою SAFE. Це дозволило б Києву "збільшити масштаби оборонного виробництва і технологічної інтеграції з ЄС", - сказав український дипломат в інтерв'ю виданню Politico.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс написав у четвер, що щонайменше 20 країн вимагатимуть до 100 мільярдів євро за цією схемою. Остаточна цифра буде відома у вівторок, коли закінчується термін подачі заявок на отримання кредитів, хоча Брюссель дав зрозуміти, що навіть тим, хто запізнився, не буде відмовлено.

Брюссель запропонував 45-річний термін погашення кредитів і авансові платежі до 15 відсотків. Дешеві довгострокові кредити фінансуватимуться за рахунок боргових зобов'язань ЄС, використовуючи переваги кредитного рейтингу блоку на рівні "три-А".

Намагаючись залучити до цієї схеми союзників України, Кубілюс і комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликали країни ЄС використовувати SAFE для закупівлі зброї для України.

"Ми наполегливо запрошуємо вас розглянути можливість залучення України до ваших планів. Закупівлі для України, з Україною, в Україні можуть мати велике значення для нашої колективної безпеки", - йдеться в листі до країн-членів на початку цього місяця.

Теги: #союзники #озброєння #єс

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