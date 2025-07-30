Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК, який допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" виїхати за кордон

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Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" стати непридатним до військової служби та виїхати з України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України, а саме як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, інформує Офіс генпрокурора у середу в телеграм-каналі.

Встановлено, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон.

Керівник ТЦК залучив кількох спільників — голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.

Рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП "Київський метрополітен" непридатним до військової служби.

Як наслідок підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.