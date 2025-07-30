У Львові розпочалося будівництво ТРЦ Kvartal City

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У Львові на вул.Шевченка, 313 розпочато будівництво ТРЦ Kvartal City, відкриття заплановано на четвертий квартал 2027 року, повідомляється на сайті консалтинговой компанії Retail&Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером об’єкту.

Як повідомила керівниця проєктів RDA Аліна Абрамцева, ТРЦ Kvartal City стане мультифункціональним простором для задоволення щоденних потреб та дозвілля спільноти, місцем для шопінгу з міжнародними та національними fashion-операторами, дитячими маркетами, магазинами електроніки, парфумерією, косметикою тощо.

Об’єкт розташований прямо на міжнародній трасі М10, яка з’єднує Львів з Краківцем на польському кордоні. Також неподалік знаходиться кільцева дорога Львова.

ТРЦ Kvartal City буде мати три поверхи, загальна площа складе майже 50 тис кв. м, орендна – 20 тис кв. м. Всього в комплексі передбачено розміщення 75 магазинів. Передбачена зона розваг для дітей, облаштуванням кінотеатру, великою зоною фуд-корту та ресторанів (2 тис кв. м.) та, звичайно, місцем для шопінгу з міжнародними та національними fashion-операторами, дитячими маркетами, магазинами електроніки, парфумерією, косметикою тощо", - повідомила Абрамцева.

Заплановано підземний паркінг площею 8,9 тис. кв. м та багаторівневий паркінг площею 14,6 тис кв. м., їх загальна кількість паркомісць складе 523 авто.

Наразі оформлені всі необхідні документи для будівництва торговельно-розважального центру, на ділянці проведені підготовчі роботи, а безпосередньо спорудження комплексу розпочнеться вже у вересні цього року.