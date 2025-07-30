Інтерфакс-Україна
Події
09:19 30.07.2025

Ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях - ПС

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Ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях - ПС

У ніч на 30 липня (із 22.30 29 липня) ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, збитоа або подавлено 51 ворожий БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння уламків на 2 локаціях, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Противник атакував із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму. Особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку", - зазначено у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - повідомляє Командування ПС.

Теги: #війна #збиття #повітряні_сили #атака_рф

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