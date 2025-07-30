У Німеччині сталася авіакатастрофа військового гелікоптера, двоє загиблих та один безвісти зниклий

Фото: https://cdn.prod.www.spiegel.de/

У Німеччині внаслідок авіакатастрофи гелікоптера загинули двоє військових Бундесверу, один вважається зниклим безвісти, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Як зазначається, тіла двох загиблих було виявлено та піднято з річки Мульде біля міста Грімма у федеральній землі Саксонія.

Місце катастрофи для ознайомлення з ситуацією відвідав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він підтвердив, що внаслідок аварії виявлено тіла двох загиблих, одна особа залишається зниклою безвісти.

За словами міністра, Повітряні сили країни, які орендували гелікоптер для потреб підготовки пілотів Бундесверу, продовжують пошукову операцію. Пісторіус висловив щирі співчуття родинам загиблих і планує з’ясувати всі обставини трагедії.

За офіційними даними, йдеться про гелікоптер моделі EC135. Такі цивільні машини Бундесвер використовує для підготовки своїх пілотів.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що гелікоптер виконував навчальний політ. За інформацією з військових джерел, на момент інциденту повітряне судно виконувало вправу з польоту на низькій висоті.

Причини падіння судна наразі з’ясовуються, триває слідство.