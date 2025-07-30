Інтерфакс-Україна
Події
08:07 30.07.2025

Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

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Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

Дві людини постраждали, загинула худоба та вирували пожежі на кількох підприємствах внаслідок російського удару безпілотниками по Дніпропетровській області уночі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За інформацією ПвК, 24 з них збили", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж.

Також шахедами агресор поцілив і по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто.

Крім того, продовжувалися удари по Нікопольщині. Противник застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. 

За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда.

Також Лисак повідомив, що в середу в Кам'янському день траура за трьома загиблими через ракетну атаку напередодні.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріли

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