Інтерфакс-Україна
Події
07:27 30.07.2025

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 67 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 890 осіб та 67 од. спецтехніки
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 1 танк, 1 бронемашина, 30 артсистем, 100 БПЛА, а також 67 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1052190 (+890) осіб, танків – 11066 (+1) од, бойових броньованих машин – 23065 (+1) од, артилерійських систем – 30895 (+30) од, РСЗВ – 1451 (+0) од, засоби ППО – 1202 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100), крилаті ракети – 3548 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 56754 (+67), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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