Інтерфакс-Україна
Події
01:40 30.07.2025

Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

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Російські війська у вівторок атакували село Новоплатонівка та міст Куп’янськ на Харківщині, загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро поранені, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 29 липня орієнтовно о 10:30 збройні сили рф здійснили обстріл села Новоплатонівка Борівської СТГ Ізюмського району. Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу - воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль. Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранення", - сказано в телеграмі.

За попередніми даними, армія РФ вдарила по населеному пункту з РСЗВ.

Також у вівторок близько 17:30 ворожий FPV-дрон вдарив по м. Куп’янськ, поранення дістав 39-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24172

Теги: #рф #атака #жертви #харківська

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