РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Війська РФ у вівторок завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого троє людей загинули та 18 військовослужбовців поранені, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Сьогодні, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців", - сказано в повідомленні в Facebook.

Як зазначається, пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

У Сухопітних військах висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Також для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних сил України та призначено службове розслідування, повідомили у командуванні.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслили в Сухопутних військах.

Також зазначається, що командуванням ЗСУ та Сухопутних військ вживає додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.