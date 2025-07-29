Глава Мінфіну США після торговельних перемовин із КНР заявив, що остаточне рішення про відтермінування щодо мит - за Трампом

Президент США Дональд Трамп ухвалить фінальне рішення щодо продовження паузи у введенні митних тарифів проти Китаю, повідомляє у вівторок Bloomberg з посиланням на главу американського Мінфіну Скотта Бессента.

За підсумками торговельних переговорів США-КНР у Стокгольмі Бессент зазначив, що продовження відтермінування на 90 днів - один із варіантів, що розглядаються. Він додав, що має намір у середу зустрітися з Трампом, щоб обговорити це питання.

Водночас раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на заступника міністра комерції КНР Лі Ченгана, що китайська й американська сторона підтримали ідею продовження паузи у введенні підвищених мит на товари один одного.

"Перемовник з боку Китаю Лі Ченган заявив, що США і Китай завершили третій раунд переговорів угодою про продовження "перемир'я" щодо введення митних тарифів", - йшлося в повідомленні Bloomberg.

За словами Лі Ченгана, переговори були "щирими і детальними". Він додав, що Пекін і Вашингтон продовжать контакти.

У Стокгольмі цього тижня відбулися торговельні переговори між делегаціями з Вашингтона і Пекіна.

Раніше Трамп заявив про підписання торговельної угоди з Китаєм. Пізніше міністр торгівлі США Говард Латнік пояснив, що підписання, про яке згадував Трамп, відбулося два дні тому і закріпило домовленості щодо мита, досягнутого США і Китаєм на торговельних переговорах у Женеві та Лондоні, і не було всеосяжною торговельною угодою між двома країнами.

Перший раунд торговельних переговорів між двома країнами відбувся у Швейцарії 10-11 травня, сторони домовилися про взаємне скорочення мит. Пізніше Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої лідери обговорили спірні торговельні питання, зокрема щодо торгівлі рідкоземельними металами. 9 червня в Лондоні відбувся другий раунд переговорів США і Китаю з питань торгівлі.