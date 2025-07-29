Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована, і всі заплановані на серпень платежі надійдуть вчасно.

"В цьому році ми плануємо як уряд залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 25 рік. Звичайно, що ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 26-му році. І якщо ми кажемо про серпень місяць, про наступні тижні, то всі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно. І ситуація з зовнішнім фінансуванням, вона повністю контрольована", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що до фінансування 2025-го року входить 12,5 млрд євро допомоги від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facilities.

"Для того, щоб отримувати фінансування, ми як уряд, як держава виконуємо певні індикатори, спрямовані на реформування тої чи іншої галузі, яка нам дійсно потрібна. В першому кварталі ми виконали із 16 запланованих індикаторів - 14. Це дійсно був квартал, в якому було виконано найбільшу кількість індикаторів. Останні індикатори, які ми виконували, це була реформа AРMA. Президент підписав закон, за виконання цього індикатору ми як держава отримуємо 560 мільйонів доларів", - розповіла прем'єр.

Вона додала, що ще два індикатори знаходяться на фінальній стадії: один із них – це ухвалення в другому читанні законопроекту про децентралізацію; другий - це розширення штату Вищого антикорупційного суду.

"Тому ще раз хочу повторити, що все, що стосується зовнішнього фінансування, ми вважаємо, і бачимо, що у нас платежі надійдуть вчасно, і ситуація є повністю контролювана", - підкреслила Свириденко.

За її словами, уряд також очікує, що Верховна Рада на найближчих сесіях розгляне питання зміни до державного бюджету, що дозволить в повному обсязі забезпечити потреби військових.

Як повідомлялося, раніше видання "Європейська правда" опублікувала матеріал в якому йшлося, що Європейський Союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм законопроєкту №12414.