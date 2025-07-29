Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

Президент України Володимир Зеленський підписав та направив до Верховної Ради законопроєкт, у якому пропонує, щоб за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг був на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького.

"Сьогодні я підписав та направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються Хрестом бойових заслуг. Це об’єктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Станом на 29 липня Хрестом бойових заслуг відзначені 318 воїнів.

"Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування", - наголосив президент.