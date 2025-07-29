Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів, під час доповіді прем'єр-міністра Юлії Свириденко були певні деталі, які потребують законодавчого рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені про проектні рішення, зокрема є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати наших воїнам та рідним полеглих воїнів.

Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення.

Я розраховую, що народні депутати підтримують", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Окрім того, він обговорив з представниками Верховної Ради та Кабінету міністрів важливість ухвалення у четвер законопроєкту про незалежність антикорупційних органів.

"Результат має бути забезпечений", - наголосив президент.

Також за його словами, уряд підготував розширення контрактів 18-24, "щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами".

Цю програму представить Свириденко.